Дмитрий Кузнецов: "Ахметов потехничнее. А Головин - мобильнее"

Бывший тренер "Рубина" Дмитрий Кузнецов в интервью "СЭ" отметил, что новичок ЦСКА Ильзат Ахметов имеет шанс дорасти до уровня Александра Головина, перешедшего в "Монако". Сегодня бывший игрок казанцев подписал контракт с армейцами на четыре года.

- По стилю игры напоминает Головина?

- Да, но все-таки есть и отличия.

- Какие?

- Ахметов потехничнее. А Александр - мобильнее.

- Но пока их по уровню сравнивать бессмысленно?

- Головину доверяли, он все время играл. А Ахметов из-за случившегося в "Рубине" много пропустил. В принципе, при должном отношении к делу Ильзат может стать лидером ЦСКА уже в этом сезоне. Я же не зря про него говорю хорошие вещи. Прекрасно знаю потенциал. Должен потянуть - это качественный игрок, в ЦСКА его наставят на путь истинный. Ахметов не эгоист, командный футболист. Но может и в одиночку разобраться с соперником за счет дриблинга. Такие ребята в цене. Главное, чтобы человек понял, куда попал и выкладывался на 100 процентов.

- В перспективе Ахметов может дорасти до уровня Головина?

- Ну конечно. Главное не упустить свой шанс. Ильзат попал в хорошие руки. (Вячеслав КОРОТКИН)

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