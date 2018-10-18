14:56 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Кудряшов: "Кокорин и Мамаев потеряли землю под ногами"

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Российский боксер Дмитрий Кудряшов прокомментировал инцидент с футболистами сборной России  Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Нападающий "Зенита" и полузащитник "Краснодара" поучаствовали в избиении нескольких человек в Москве и сейчас находятся в СИЗО.

– Ребята просто потеряли землю под ногами. Это очень ярко характеризует их как личностей. Я не поддерживаю их в том, что они сделали, – отметил Кудряшов. – Они не только на чиновника напали, но и водителя побили, все это снято на камеру, получило огласку. Ребята должны понести серьезное наказание, закон же у нас в стране одинаков для всех. Будет несправедливо по отношению к другим людям, если они отделаются просто штрафом. (Михаил Потапов)

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