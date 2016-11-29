Дмитрий Кононов: "Не позволим газону "Арены ЦСКА" превратиться в болото"

Директор стадиона "Арена ЦСКА" Дмитрий Кононов в преддверии матча 16-го тура премьер-лиги с "Оренбургом" отметил, что клуб сделает все, чтобы сохранить газон в хорошем состоянии. Он отметил в интервью пресс-службе армейцев, что уход за газоном требует больших затрат.

– Как ухаживаете за полями?

– Футбольный газон – отдельная тема. Можно сказать, целая наука. В штате ПФК ЦСКА есть агроном, нетрудно догадаться, каковы его функции. Существует множество нюансов, каждый из них очень важен. Высота травы, качество грунта и так далее. Кроме того, поле ежедневно нужно обрабатывать. Специфика работы с натуральным газоном одна, а с искусственным уже совсем другая. Если говорить о поле, которое постелено на "Арене ЦСКА", необходимо отметить, что оно довольно специфическое. Технология такова: поле прошито искусственной нитью, и уже сквозь нее растет натуральный газон.

Летом, безусловно, ухаживать за полем проще. Но и в нынешних погодных условиях делаем все возможное. Проведены все необходимые работы: поле засеяно, накрыто специальной тканью. Осуществляется круглосуточный подогрев. Кроме того, полю необходим искусственный свет.

– Интересно.

– Офисные башни, расположенные в непосредственной близости от стадиона, перекрывают уличный свет. Поэтому необходимо добавлять искусственный. Существуют специальные рекомендации на этот счет, мы их придерживаемся.

Конечно, в морозную погоду трудно рассчитывать, что качество поля будет таким же, как в июле. Но мы не позволим газону испортиться или превратиться в болото. Все в наших руках, люди серьезно работают.

– Что будет с полем во время зимней паузы?

– Заключительный домашний матч в нынешнем году у нас 3 декабря с "Уралом", после этого нужно будет устранить все недостатки газона, осуществить посев. Будет применена технология, которая, что называется, уводит газон в зимний режим.

– Сколько сотрудников работает на "Арене ЦСКА"?

– Директор, заместитель директора, начальник службы безопасности, менеджеры, отвечающие за пресс-центр и спортивные зоны. Остальные – сотрудники различных компаний, с которыми заключены договора.

– Какое количество людей привлекается для работы на официальных матчах ПФК ЦСКА?

– На каждой игре задействовано около 500 сотрудников контрольно-распорядительной службы, около 150 работников службы безопасности, до 50 представителей инженерно-технической службы и столько же сотрудников службы уборки. А также до 1200 полицейских и до 300 работников службы питания.