14:46 | Футбол — РФПЛ

Дмитрий Комбаров: "Зенит" сейчас явно не в такой хорошей форме"


Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров отметил, что "Зенит" сейчас не в такой форме, как в начале чемпионата. По его словам, "Локомотив", напротив, набрал хороший ход.

 
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– Конкуренты по премьер-лиге тоже не избегают потерь.

– Я об этом и говорю. Рано еще делать выводы, прошла лишь половина чемпионата.

– Глядя, как "Локо" разбирается с "Зенитом", не было мысли: "Как мы умудрились влететь питерцам 1:5"?

– "Зенит" сейчас явно не в такой хорошей форме, как в матче с нами. В отличие от "Локомотива": команда на ходу, здорово использовала свои моменты. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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