Дмитрий Комбаров: "Вся борьба в чемпионате впереди, вот увидите"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров уверен, что вся борьба в чемпионате России еще впереди. По его словам, красно-белые не потеряли шансов на чемпионство.

– Почему в чемпионате "Спартак" совсем другой и разбазаривает очки? Откуда такой контраст?

– Нет никакого контраста. Во всех последних матчах мы доминировали, ничего не давали создавать сопернику. Всем забивали, кроме разве что "Амкара".

– Но с "Ростовом" в очередной раз пропустили в концовке.

– Это непредсказуемая вещь. Конечно, было очень обидно – ничто ведь не предвещало.

– И все-таки как объяснить столь частые голы в ворота "Спартака" на последних минутах? Это психология?

– Тяжело на самом деле объяснить... Мы растеряли очень много очков, ведь не выигрывали даже в тех матчах, в которых вели 2:0. Но вся борьба в чемпионате впереди, вот увидите! (Филипп ПАПЕНКОВ)