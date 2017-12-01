Дмитрий Комбаров: "Врачи сказали, что острая боль пройдет через две недели"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров, получивший перелом ребра в матче 18-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (3:1), отметил, что пока еще серьезно чувствует последствия повреждения. Из-за него он, напомним, пропустит остаток года и матчи с "Арсеналом", "Ливерпулем" и ЦСКА.

– Потихонечку выздоравливаю, – сказал Комбаров. – Но пока ребро болит и тяжело дышать и глубокие вздохи делать. Но это перелом – и такая травма лечится только временем. Врачи сказали, что острая боль пропадет через 10-14 дней. (Андрей СИЗЯКИН)