Дмитрий Комбаров: "Возможно, Глушаков чем-то не устраивал Карреру. Тренер поднял вопрос о новых выборах капитана"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров заявил, что голосование за нового капитана красно-белых состоялось по инициативе экс-главного тренера Массимо Карреры.

- Денис уже полтора года был капитаном, - сказал Комбаров в эфире программы "8-16" на телеканале "Матч Премьер". - Внезапно поднялся вопрос о новом голосовании. По чьей инициативе? По инициативе Карреры. Возможно, Денис его чем-то не устраивал и он хотел поменять капитана путем голосования. Оно состоялось, а Денис набрал наибольшее количество голосов. Перевес был практически двукратным. Это было честное и справедливое голосование.

Если бы Каррера сам назначил капитана? Нормально бы отнесся к этому. Это просто метод. И вопросов бы не было, если бы он сам назначил.

"Спартак" занимает 4-е место в премьер-лиге, имея в активе 25 очков после 16 туров.

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