Дмитрий Комбаров: "Видно, что Ташаев пашет на тренировках"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров в интервью "СЭ" отметил, что все новички команды влились в коллектив.

– Жиго уже адаптировался в команде?

– Да в принципе все новички влились в коллектив. К нам пришли коммуникабельные ребята, проблем с адаптацией у них не возникло.

– Чем впечатлил Ташаев на тренировках?

– Надеюсь, что он впечатлит нас в играх. Сейчас же видно, что парень очень старается, пашет, выкладывается.

– "Динамо" – кузница кадров для "Спартака"? Ведь вы, Зобнин, Ташаев имеете бело-голубое прошлое.

– Скорее это совпадения. Тенденции здесь я не вижу. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Дмитрия Комбарова