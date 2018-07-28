Дмитрий Комбаров: "Видно, что Ташаев пашет на тренировках"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров в интервью "СЭ" отметил, что все новички команды влились в коллектив.
– Жиго уже адаптировался в команде?
– Да в принципе все новички влились в коллектив. К нам пришли коммуникабельные ребята, проблем с адаптацией у них не возникло.
– Чем впечатлил Ташаев на тренировках?
– Надеюсь, что он впечатлит нас в играх. Сейчас же видно, что парень очень старается, пашет, выкладывается.
– "Динамо" – кузница кадров для "Спартака"? Ведь вы, Зобнин, Ташаев имеете бело-голубое прошлое.
– Скорее это совпадения. Тенденции здесь я не вижу. (Виталий АЙРАПЕТОВ)