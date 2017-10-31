Дмитрий Комбаров: "В футболе Кафельников не разбирается. Дилетантов мне слушать неинтересно"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров отметил, что не воспринимает критику со стороны дилетантов. По словам игрока сборной России, его вымораживает, когда переходят на личности и унижают достоинство.

​– Вы обращаете внимание на критику? В ваш адрес ее хватает. Например, со стороны Евгения Кафельникова.

– Стараюсь не обращать внимания. Потому что понимаю, что это за человек. В футболе он не разбирается. К конструктивной критике всегда прислушиваюсь. Но дилетантов мне слушать неинтересно. Хотя их критика до меня доходит.

– После "вратарского" спасения в матче с "Севильей" даже Кафельников вас поблагодарил.

– Не знаю, чего он там написал...

– А вот Геннадий Орлов жалеет вас. Говорит, вы хавбек, а не защитник, играете не на своей позиции.

– Это мнение человека. Он имеет право его высказать. Тем более здесь нет никаких оскорблений. А вот когда переходят на личности, унижают достоинство, особенно если это дилетант, то такое просто вымораживает. (Филипп ПАПЕНКОВ)