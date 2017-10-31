13:50 | Футбол — РФПЛ

Дмитрий Комбаров: "В футболе Кафельников не разбирается. Дилетантов мне слушать неинтересно"

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Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров отметил, что не воспринимает критику со стороны дилетантов. По словам игрока сборной России, его вымораживает, когда переходят на личности и унижают достоинство.

 
Дмитрий КОМБАРОВ.Дмитрий Комбаров: "Вымораживает, когда критикуют дилетанты"

– Вы обращаете внимание на критику? В ваш адрес ее хватает. Например, со стороны Евгения Кафельникова.

– Стараюсь не обращать внимания. Потому что понимаю, что это за человек. В футболе он не разбирается. К конструктивной критике всегда прислушиваюсь. Но дилетантов мне слушать неинтересно. Хотя их критика до меня доходит.

– После "вратарского" спасения в матче с "Севильей" даже Кафельников вас поблагодарил.

– Не знаю, чего он там написал...

– А вот Геннадий Орлов жалеет вас. Говорит, вы хавбек, а не защитник, играете не на своей позиции.

– Это мнение человека. Он имеет право его высказать. Тем более здесь нет никаких оскорблений. А вот когда переходят на личности, унижают достоинство, особенно если это дилетант, то такое просто вымораживает. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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burberry123

Вспомни 1 тайм с Нальчиком

14:02

Никто62

Я бы даже обсуждать Комбикорма не стал.Где он и ГДЕ КАФЕЛЬНИКОВ

13:56