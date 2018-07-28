Дмитрий Комбаров: "У Промеса отличное настроение. Тренируется, как и раньше"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров в интервью "СЭ" отметил, что в действиях нападающего Квинси Промеса не видно желания уходить в другой клуб.

– Как настроение у Промеса? Некоторые опасались, что он зачахнет, так как опять не уехал в Европу.

– У него отличное настроение. Играет, тренируется, как и раньше. В контрольных матчах и голы забивал, и передачи раздавал. Все у него ОК.

– На ваш взгляд, он перерос чемпионат России?

– Скажу так. Промес – наш игрок и один из лидеров "Спартака". Мне бы не хотелось, чтобы он куда-то уходил. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Дмитрия Комбарова