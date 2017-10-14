Дмитрий Комбаров: "Спартак" снова обретает уверенность"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров после победы над "Ахматом" (2:1) в матче 13-го тура чемпионата России отметил, что постепенно красно-белые возвращаются к уровню игры прошлого сезона. Также футболист считает, что у него было хорошее взаимопонимание на фланге с новичком Педро Рошей.

– Перед перерывом на матчи национальных сборных мы неплохо сыграли против "Урала", во встрече против "Ахмата" удалось закрепить положительные шаги, – цитирует ТАСС Комбарова. – Где-то постепенно команда становится похожа на себя образца прошлого сезона, снова обретаем уверенность. Важно, что победы приходят не столько из-за каких-то футбольных качеств, сколько из-за того, что мы бьемся на поле друг за друга. Такие эмоции очень важны для команды, это видно по таким играм, как против "Ахмата".

После пропущенного гола была уверенность, что сможем победить, хотя пропускать ближе к концовке на выезде всегда очень сложно. Хорошо, что удалось быстро забить второй мяч и более менее спокойно довести игру до победы. Наши взаимодействие с Педро Рошей на фланге показались не совсем согласованными? Я такого не заметил, на протяжении игры несколько раз просил его помогать мне или прессинговать в тех или иных ситуация, он слушал, все было нормально.