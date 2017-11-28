Дмитрий Комбаров: "Со мной все нормально, просто перелом ребра"

Полузащитник "Спартака" Дмитрий Комбаров отметил, что чувствует себя хорошо после полученной травмы в матче 18-го тура чемпионата России против "Зенита". У 30-летнего игрока был диагностирован перелом ребра.

Хавбек на 90+2-й минуте получил удар коленом в столкновении с Эмилиано Ригони и покинул поле на электрокаре. Позже стало известно, что он выбыл до конца 2017 года. Таким образом, он пропустит оставшиеся матчи красно-белых в этом году - против "Арсенала" и ЦСКА в чемпионате России и "Ливерпуля" в Лиге чемпионов. Восстановление Комбарова займет около месяца.

"Со мной все нормально, просто перелом ребра! Еще раз всех с победой!" – написал в Инстаграме Комбаров.