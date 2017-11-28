15:26 | Футбол — РФПЛ

Дмитрий Комбаров: "Со мной все нормально, просто перелом ребра"

2

Полузащитник "Спартака" Дмитрий Комбаров отметил, что чувствует себя хорошо после полученной травмы в матче 18-го тура чемпионата России против "Зенита". У 30-летнего игрока был диагностирован перелом ребра.

Хавбек на 90+2-й минуте получил удар коленом в столкновении с Эмилиано Ригони и покинул поле на электрокаре. Позже стало известно, что он выбыл до конца 2017 года. Таким образом, он пропустит оставшиеся матчи красно-белых в этом году - против "Арсенала" и ЦСКА в чемпионате России и "Ливерпуля" в Лиге чемпионов. Восстановление Комбарова займет около месяца.

"Со мной все нормально, просто перелом ребра! Еще раз всех с победой!" – написал в Инстаграме Комбаров.

 

Со мной все нормально, просто перелом ребра! Ещё раз всех с победой!🔴⚪️

Публикация от Дмитрий Комбаров (@kombarov_23) Ноя 28 2017 в 1:56 PST

Опрос

Кто теперь фаворит чемпионата России-2017/18?
голосовать
2
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Askido

Кафельников в две ноздри по 5г одновременно внюхал, когда Комбарова несли на носилках и когда до победы было чуть более 5 минут...

15:39

TRISP

Хотелось бы узнать мнение мистера Плачини по этому эпизоду. Наверное нужно дисквалифицировать Комарова за удар ребром в колено на пол года.

15:37