Дмитрий Комбаров: "Сильно радуюсь за Кирилла"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров Кириллаотметил, что очень рад успехам своего брата Кирилла в тульском "Арсенале".

– Давайте о приятном. В интернете ходит шутка: Кирилл Комбаров своими голевыми передачами в матчах с "Зенитом" и ЦСКА принес "Спартаку" больше пользы за октябрь, чем сами игроки красно-белых. Благодарите брата за помощь?

– Не благодарю, а сильно радуюсь за него. Звоню ему, общаемся. Он сейчас в приподнятом настроении. И "Арсенал" добивается результата, и он сам отдает много результативных пасов. Причем победных.

– Брат рассказывает о Миодраге Божовиче? Известный весельчак.

– Ну, не знаю, весельчак ли он. Пошутить, конечно, любит, но судя по игре, которую показывает "Арсенал", на тренировках Божович не веселится, а серьезно работает. (Филипп ПАПЕНКОВ)