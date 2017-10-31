15:20 | Футбол — РФПЛ

Дмитрий Комбаров: "Сильно радуюсь за Кирилла"


Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров Кириллаотметил, что очень рад успехам своего брата Кирилла в тульском "Арсенале"

 
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– Давайте о приятном. В интернете ходит шутка: Кирилл Комбаров своими голевыми передачами в матчах с "Зенитом" и ЦСКА принес "Спартаку" больше пользы за октябрь, чем сами игроки красно-белых. Благодарите брата за помощь?

– Не благодарю, а сильно радуюсь за него. Звоню ему, общаемся. Он сейчас в приподнятом настроении. И "Арсенал" добивается результата, и он сам отдает много результативных пасов. Причем победных.

– Брат рассказывает о Миодраге Божовиче? Известный весельчак.

– Ну, не знаю, весельчак ли он. Пошутить, конечно, любит, но судя по игре, которую показывает "Арсенал", на тренировках Божович не веселится, а серьезно работает. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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