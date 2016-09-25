Дмитрий Комбаров: "Поездка в Хабаровск на игре "Спартака" не сказалась"

Полузащитник "Спартака" Дмитрий Комбаров в перерыве матча 8-го тура с "Уфой" отметил, что на его команде не сказалась поездка в Хабаровск на матч 1/16 финала Кубка России с местным клубом "СКА-Хабаровск" (0:1). "Спартак" после первого тайма уступает "Уфе" со счетом 0:1.

– Поездка в Хабаровск не сказалась на состоянии команды, готовились к матчу с "Уфой" как обычно, – сказал Комбаров в эфире телеканала "Наш футбол". – Контролировали игру, но пропустили в одной из контратак. "Спартак" пропускает третий гол в концовке тайма? Здесь никакой тенденции нет.

Трансляция матча "Спартак" – "Уфа" и видео голов