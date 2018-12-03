Дмитрий Комбаров: "От Кононова ожидали именно "спартаковского" футбола"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров заявил, что у главного тренера красно-белых Олега Кононова есть свой стиль. 52-летний специалист возглавил москвичей 12 ноября 2018 года.

- У Кононова есть свой стиль, своя манера игры, - сказал Комбаров в эфире канала "Матч Премьер". - У него есть свой стиль и своя манера игры. Мы видели этот стиль во всех командах, которые он тренировал. С его приходом ожидали постановку именно "спартаковского" футбола. Это акцент на коротком и среднем пасе. Также хочу отметить бытовые вещи - организацию мероприятий после футбола. После домашних игр мы куда-то идем вместе со всей командой: это длится 15-20-30 минут.

"Спартак" занимает 4-е место в премьер-лиге, имея в активе 25 очков после 16 туров.

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