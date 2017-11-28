Дмитрий Комбаров: "Очень переживал за позвоночник, когда что-то хрустнуло в спине"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров в интервью "СЭ" отметил, что после удара в ребро от полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони в матче 18-го тура чемпионата России (3:1) его будто парализовало. Футболист также добавил, что не мог говорить и дышать.

- После удара Ригони было заметно, что вам очень больно. Но спектакля, который бы мог привести к санкциям против аргентинца, устраивать не стали. Почему?

- Не играю на публику. Я такой, какой есть.

- Что испытали, когда в вас врезался соперник?

- Шла подача с фланга, пошел бороться, чтобы попытаться выбить мяч. Начал выпрыгивать, чувствую, что сзади прилетает просто огромная масса… Повтор мельком видел - так понимаю, Ригони с разбегу влетел в меня коленом. Что-то хрустнуло в спине. Испугался, подумал: ладно, если только ушиб - уже хорошо. Перелом ребра - терпимо. А вот за позвоночник очень переживал, все мысли были только об этом. Сразу начал шевелить ногами - не отнялись, ничего, все нормально. Ну и дыхание сбилось, не мог дышать. Там ребята, когда подбежали, они тоже за это испугались.

- По ТВ-картинке заметно, что спартаковцы опасались, как бы у вас язык не запал.

- Да-да, не мог ни дышать, ни говорить. В нокауте не был и слышал, как стали кричать: "Язык, язык!". Находился в полном сознании, просто сделать ничего не мог - меня как будто парализовало! Ребята пытаются язык достать, на бок перевернуть, а мне больно. Потом чуть задышал, попросил ничего не делать. "У меня все нормально, только не трогайте сейчас, - говорю. - Чувствую, что-то может не в ту сторону куда-нибудь сместиться. Дайте чуть отлежаться".

- Что сказали врачи прямо на поле?

- Хотел встать, чтобы уйти за бровку на своих двоих. Но доктора запретили. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Дмитрия Комбарова

Напомним, что после столкновения с Ригони в концовке встречи с сине-бело-голубыми защитник красно-белых выбыл из строя до конца 2017 года. Руководитель медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов пояснил, что лечение займет около месяца – таким образом, Дмитрий пропустит встречи с "Арсеналом" и ЦСКА в РФПЛ, а также решающую игру Лиги чемпионов с "Ливерпулем".