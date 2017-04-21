22:59 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Комбаров: "Ни шагу назад!"

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Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров опубликовал в своем "Инстаграме" анонс матча 24-го тура чемпионата России против "Ростова". Футболист написал, что до чемпионства красно-белым осталось немного.

– Ни шагу назад! До заветной цели остается совсем немного! – написал Комбаров.

Напомним, что матч "Ростов" – "Спартак" состоится завтра, 22 апреля, в 16:30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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ЗЮК

ненавижу_Мойшу_Каца,женщина,уж как вас на работе клиенты возят...

23:41

ненавижу_Мойшу_Каца

Клоун-петрушка. Постыдился бЫ, забыл, как его "возил" Мертенс на ЧМ. Чемпионом захотел стать)))

23:30