Дмитрий Комбаров: "Ни шагу назад!"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров опубликовал в своем "Инстаграме" анонс матча 24-го тура чемпионата России против "Ростова". Футболист написал, что до чемпионства красно-белым осталось немного.

– Ни шагу назад! До заветной цели остается совсем немного! – написал Комбаров.

Напомним, что матч "Ростов" – "Спартак" состоится завтра, 22 апреля, в 16:30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча