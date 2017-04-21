Дмитрий Комбаров: "Ни шагу назад!"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров опубликовал в своем "Инстаграме" анонс матча 24-го тура чемпионата России против "Ростова". Футболист написал, что до чемпионства красно-белым осталось немного.
– Ни шагу назад! До заветной цели остается совсем немного! – написал Комбаров.
Напомним, что матч "Ростов" – "Спартак" состоится завтра, 22 апреля, в 16:30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча
ЗЮК
ненавижу_Мойшу_Каца,женщина,уж как вас на работе клиенты возят...
23:41
ненавижу_Мойшу_Каца
Клоун-петрушка. Постыдился бЫ, забыл, как его "возил" Мертенс на ЧМ. Чемпионом захотел стать)))
23:30