Дмитрий Комбаров: "Не так часто играешь против футболистов уровня Месси"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров поделился эмоциями от возвращения в состав сборной России и отметил, что сыграть на чемпионате мира в России – его мечта.

– Что ощутили, когда увидели список игроков на матчи с Аргентиной и Испанией?

– Ждал, когда же появится состав, и очень обрадовался, что возвращаюсь в сборную. Тем более на матчи с такими сильными соперниками. Не так часто за карьеру играешь против футболистов звезд калибра Месси! Хотя соперники сейчас все равно не главное.

– А что важнее?

– То, что чемпионат мира совсем скоро. Сейчас формируется костяк команды, очень важно себя проявить. Сыграть на домашнем мировом первенстве – мечта любого футболиста, и сейчас она близка.

– Черчесов объяснял, почему не приглашал в последнее время?

– Личных бесед у нас не было, но я и не должен был спрашивать. Мне нужно было покопаться в себе. И я эти причины искал. Выводы оставлю при себе.

– Помимо вашего привычного конкурента за место на левом фланге в сборной появился Рауш. Что о нем знали до нынешней осени?

– Впервые увидел его только в матче за сборную России. Лично никогда не пересекались, так что знакомство впереди.

– Но его приглашение – лишняя мотивация?

– Мотивация никогда не бывает лишней. А конкуренция – главный мотиватор. (Филипп ПАПЕНКОВ)