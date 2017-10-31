15:12 | Футбол — РФПЛ

Дмитрий Комбаров: "Лучше "Спартак" выиграет и Кубок, и чемпионат"

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Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров отметил, что победа "Локомотива" над "Зенитом" (3:0) в матче 15-го тура чемпионата России не стала для него сюрпризом.

 
Дмитрий КОМБАРОВ.Дмитрий Комбаров: "Вымораживает, когда критикуют дилетанты"

– Лидерство железнодорожников – сенсация?

– Я еще до матча сказал брату Кириллу, что "Локо" выиграет. Для меня его успехи не сюрприз.

– Но в чем секрет? Сказывается богатейший тренерский опыт Семина?

– Конечно, это важный фактор. Семин сплотил ребят, дисциплинировал команду.

– Вас устроит такой сценарий: следующим летом состав участников последнего Суперкубка повторится, но "Спартак" и "Локо" поменяются ролями – вы возьмете Кубок, а красно-зеленые золото чемпионата?

– Не люблю фантазировать на такие темы и давать прогнозы, тем более столь далекие. И в вашем вопросе есть намек на то, что "Спартак" не станет чемпионом. Повторю, все еще впереди. Лучше мы выиграем и Кубок, и чемпионат! (Филипп ПАПЕНКОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Шуваловец

главное, чтобы шинка не треснула

15:21

ykol2

Когда выгоняют ПАРШИВЛЮКА и МАКЕЯ,а вместо них ПОКУПАЮТ петковича,то я просто перестаю верить в профессионализм федуна и компании

15:21