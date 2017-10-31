Дмитрий Комбаров: "Лучше "Спартак" выиграет и Кубок, и чемпионат"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров отметил, что победа "Локомотива" над "Зенитом" (3:0) в матче 15-го тура чемпионата России не стала для него сюрпризом.
– Лидерство железнодорожников – сенсация?
– Я еще до матча сказал брату Кириллу, что "Локо" выиграет. Для меня его успехи не сюрприз.
– Но в чем секрет? Сказывается богатейший тренерский опыт Семина?
– Конечно, это важный фактор. Семин сплотил ребят, дисциплинировал команду.
– Вас устроит такой сценарий: следующим летом состав участников последнего Суперкубка повторится, но "Спартак" и "Локо" поменяются ролями – вы возьмете Кубок, а красно-зеленые золото чемпионата?
– Не люблю фантазировать на такие темы и давать прогнозы, тем более столь далекие. И в вашем вопросе есть намек на то, что "Спартак" не станет чемпионом. Повторю, все еще впереди. Лучше мы выиграем и Кубок, и чемпионат! (Филипп ПАПЕНКОВ)
Шуваловец
главное, чтобы шинка не треснула
15:21
ykol2
Когда выгоняют ПАРШИВЛЮКА и МАКЕЯ,а вместо них ПОКУПАЮТ петковича,то я просто перестаю верить в профессионализм федуна и компании
15:21