Дмитрий Комбаров: "Кто чемпион? Мы чемпионы!"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров вышел к болельщикам из ресторана на Москва-реке, где команда празднует чемпионство. Футболист завел фанатов известной речевкой, и они подхватили посыл игрока.

Красно-белые обеспечили себе победу в премьер-лиге за три тура до окончания чемпионата после того, как "Зенит" уступил на своем поле "Тереку". Это чемпионство стало для "Спартака" первым с 2001 года.