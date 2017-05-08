03:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Комбаров: "Кто чемпион? Мы чемпионы!"

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Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров вышел к болельщикам из ресторана на Москва-реке, где команда празднует чемпионство. Футболист завел фанатов известной речевкой, и они подхватили посыл игрока.

Красно-белые обеспечили себе победу в премьер-лиге за три тура до окончания чемпионата после того, как "Зенит" уступил на своем поле "Тереку". Это чемпионство стало для "Спартака" первым с 2001 года.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур. "Спартак" - чемпион!
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