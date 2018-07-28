Дмитрий Комбаров: "Кардинально в новом сезоне для меня ничего не поменяется"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров в интервью "СЭ" отметил, что команда хорошо подготовилась к сезону во время сборов.

– Судя по результатам контрольных матчей, "Спартак" полностью готов к сезону?

– Считаю, мы плодотворно поработали на сборах. Много внимания уделяли тактике, физике. На мой взгляд, функционально готовы хорошо. Практически все контрольные матчи выиграли. Это, конечно, вселяет оптимизм.

– Ваши функции на поле как-то изменятся? Массимо Каррера предъявил вам какие-то новые требования как крайнему защитнику?

– Нет. Кардинально ничего не поменяется.

– На сборе в Австрии практически не было тренировок в спортзале. Как вы восприняли такое новшество?

– Зато хватало силовых занятий на свежем воздухе. Грубо говоря, из спортзала все перенеслось на улицу. То есть, суть не поменялась.

– Какие упражнения в тренировочном процессе появились с приходом новых специалистов в тренерский штаб?

– Много игровых упражнений. Набирали форму через матчи, а не через бег. Это, кончено, приятно (улыбается). (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Дмитрия Комбарова