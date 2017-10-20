Дмитрий Комбаров: "Еще есть время, чтобы догнать Титова по количеству матчей за "Спартак"

Полузащитник "Спартака" Дмитрий Комбаров надеется на то, что сможет приблизиться к достижению экс-хавбека красно-белых Егора Титова, который провел в составе команды 324 матча.

По словам 30-летнего россиянина, у него еще есть время. На данный момент за спартаковцев Комбаров провел 231 игру.

– Вы провели больше 200 матчей за "Спартак". Но чтобы догнать рекордсмена Титова нужно провести еще сотню. Это реально? – вопрос Комбарову.

– Буду стремиться. Время еще есть!

– Селихов признался, что после первых матчей в "Спартаке" очень нервничал из-за своих ошибок. И даже думал, что не подходит команде. Вы его как поддерживали?

– Он это держал в себе. И на тренировках, в общении выглядел вполне уверенно. Поэтому удивился, когда прочил эти его слова. (Филипп ПАПЕНКОВ, Михаил ГОНЧАРОВ)

Напомним, что ближайший матч "Спартак" проведет 21 октября против "Амкара", игра 14-го тура чемпионата России начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.