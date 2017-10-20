Дмитрий Комбаров: "ЦСКА – "Зенит"? Пусть сыграют вничью"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров накануне домашнего матча 14-го тура премьер-лиги с "Амкаром" подчеркнул, что он поздравил своего брата Кирилла, голевая передача которого помогла "Арсеналу" победить "Зенит" (1:0).

– В матче "Зенит" – "Арсенал" победный голевой пас отдал ваш брат Кирилл. Поблагодарили его за то, что помог "Спартаку" приблизиться к лидеру?

– Не поблагодарил, а поздравил. Он провел отличный матч, и передача правда получилась отличная.

– Чего ждете от матча ЦСКА – "Зенит"?

– Это наши прямые конкуренты. Пусть, например, сыграют вничью. Но нам важнее брать свои очки. (Михаил ГОНЧАРОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Матч "Спартак" – "Амкар" пройдет в субботу, 21 октября, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.​

Матч ЦСКА – "Зенит" пройдет в воскресенье, 22 октября, начало – в 16.30 00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.