17:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Кириченко: "Задолженности по зарплатам и премиальным есть еще, они достаточно внушительные"

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Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко отметил, что в клубе финансовая ситуация остается нестабильной. По его словам, конкретной задачи на сезон нет.

– Конечно, довольны своим выступлением в еврокубках. Не хотелось вылетать из турнира, было желание пройти как можно дальше, – цитирует Кириченко sportfm.ru. – Не знаю, повезло или нет, что играли с топ-клубами.

У нас нет конкретной задачи на сезон, как не было и до выступления в ЛЧ. Идем от матча к матчу. Конечно, все ребята хотят снова сыграть в еврокубках.

Сложно сказать, что будет с клубом, если не попадем в еврокубки. Ситуация не очень стабильная в финансовом плане. Выступление в ЛЧ помогло в этом вопросе, но проблемы есть. Да, задолженности по зарплатам и премиальным есть еще, они достаточно внушительные. Проблем очень много, хотелось бы, чтобы их решили.

Дополнительная информация

http://sportfm.ru/news/kirichenko-u-rostova-dostatochno-vnushitelnye-dolgi-po-zarplatam.html

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