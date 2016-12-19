Дмитрий Кириченко: "В планах – получение лицензии PRO в следующем году"

Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко заявил, что до лета 2017 года надеется начать обучение на получение лицензии PRO, которая дает возможность руководить командами премьер-лиги. В тренерский штаб ростовского клуба Кириченко входит с сентября 2014 года, а после увольнения Курбана Бердыева исполнял обязанности главного тренера команды.

– У меня нет лицензии PRO, есть только лицензия А, – цитирует ТАСС Кириченко со ссылкой на радио "Дон-ТР". – В данное время поступить возможности нет, потому что уже есть группа, которая проходит обучение на лицензию PRO. В следующем году, естественно, это есть в моих планах – получение лицензии и дальнейшее обучение, практика и так далее. Не могу точно сказать, когда это будет, но это точно будет до лета.

