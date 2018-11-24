19:38 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Кириченко: "Удаление и пенальти повлияли на игру "Уфы"

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Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы"  Дмитрий Кириченко после матча 15-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:1) заявил, что на игру повлияло удаление. На 59-й минуте встречи уфимский клуб остался в меньшинстве.

- Результат отрицательный. Доволен началом игры, мы действовали уверенно, - сказал Кириченко в послематчевом интервью. - Потом "Оренбург" перехватил инициативу, и мы стали ошибаться при выходе из обороны. Ошибка в обороне, пенальти и удаление повлияли на ход игры. Мы не смогли использовать моменты, которые создавали на контратаках.

Оренбург - Уфа

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http://www.fcufa.pro/allarticle/lenta/58-news-komanda/5621-dmitrij-kirichenko-udalenie-i-penalti-skazalis-na-kharaktere-vstrechi

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