Дмитрий Кириченко: "Удаление и пенальти повлияли на игру "Уфы"

Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко после матча 15-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:1) заявил, что на игру повлияло удаление. На 59-й минуте встречи уфимский клуб остался в меньшинстве.

- Результат отрицательный. Доволен началом игры, мы действовали уверенно, - сказал Кириченко в послематчевом интервью. - Потом "Оренбург" перехватил инициативу, и мы стали ошибаться при выходе из обороны. Ошибка в обороне, пенальти и удаление повлияли на ход игры. Мы не смогли использовать моменты, которые создавали на контратаках.

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