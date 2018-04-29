Дмитрий Кириченко: "У нас такой чемпионат, что любой может проиграть любому. Борьба будет вестись до конца"

Бывший форвард сборной России Дмитрий Кириченко считает, что борьба за победу в чемпионате России ещё не окончена. После 27 туров "Локомотив" опережает ЦСКА на шесть очков.

– Вы считаете, что повторение сезона-2005, когда "Локо" упустил 10-очковый отрыв и отдал чемпионство ЦСКА, нереально?

– Ни одна команда-преследователь не показывает того футбола, который позволил бы набрать 100% очков. И "Локомотив" тоже теряет очки, – цитируют "Известия" Кириченко. – Но то, что очки будут терять все, было ясно. Ни одна команда сейчас не обладает мощью, дающей уверенность, что она выиграет все весенние 10 туров. Вы видите, что происходит с тем же "Спартаком". Так что борьба будет идти до последнего тура. По большому счету, разница в три очка и одну игру сейчас приводит к тому, что сегодня ты проходишь в Лигу Европы, а завтра – в Лигу чемпионов. Чемпионат у нас такой, что любой может проиграть любому.



Турнирная таблица чемпионата России по футболу