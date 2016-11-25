Дмитрий Кириченко: "Тренировки в "Ростове" проводит Бердыев, а в его отсутствие - я"

Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко подчеркнул, что тренировочным процессом в команде руководит Курбан Бердыев. Специалист числится в клубе вице-президентом и членом тренерского штаба, Кириченко в отсутствие лицензии Pro также считается ассистентом, а формально главным тренером является Иван Данильянц.

- Тренировки проводит Бердыев, как теоретические занятия, - цитирует sportfm.ru Кириченко. - Но иногда, когда он отсутствует по делам день-два, то я провожу тренировки. Это специалист высочайшего класса, профессионал самой высокой пробы.

Наверное, для ребят он непререкаемый авторитет, они от него все впитывают как губка. С ним очень легко работать, он очень футбольный человек. Если ты профессионально и ответственно относишься к делу, то с ним очень легко.