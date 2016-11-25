Дмитрий Кириченко: "Ростов" постарается сохранить необходимых футболистов"

Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко выразил надежду, что клуб сможет сохранить в зимнее трансферное окно ведущих футболистов команды, несмотря на долги. Также он поделился мнением о продаже вратаря Александра Селихова из "Спартака" в "Амкар".

- Долги по премиальным есть, - цитирует sportfm.ru Кириченко. - Месяц-два по зарплате есть перед некоторыми игроками. Но большая часть долгов погашена. Мне кажется, футболистов не надо мотивировать, они выходят на поле, чтобы взять три очка, заработать определенные премиальные.

Продажа Селихова? Понятно, что финансовая ситуация в стране непростая. И нельзя упускать такую возможность. Роль Селихова в "Амкаре", наверное, высока. Но сама ситуация заставляет его продавать. Продажа игрока просто необходимость для клуба, нужны деньги, а сам Селихов переходит в большой клуб. Мы же надеемся, что сможем сохранить необходимых нам футболистов.