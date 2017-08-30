Дмитрий Кириченко: "Поражают шутки про футболистов. Футбол - игра умных людей"

Бывший футболист сборной России, тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко выразил недовольство тем, что обыватели часто скептически оценивают интеллектуальные способности игроков. По его словам, футболом занимаются умные люди, которым необходимо принимать быстрые решения.

- Меня иногда поражают шутки про футболистов, - цитирует welcome2018.com Кириченко. - Как бы ни смеялись, футбол – это игра умных людей. Понятно, что в каких-то других сферах жизни они могут знать и уметь меньше, но в футболе ты сталкиваешься с очень большими нагрузками, вынужден принимать решение за долю секунды. Это я говорю для тех, кто думает, что футбол – это так, 11 человек просто вышли на поле мяч погонять. На самом деле футболисты – разносторонние личности.