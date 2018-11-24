16:24 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Кириченко: "Оренбург" - очень организованная команда, но мы в любом случае рассчитываем на победу"

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Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко перед матчем 15-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" отметил, что команда соперника - очень организованная. Он также добавил, что рассчитывает на победу в этой игре.

- Как вы готовились к этому поединку ввиду погодных условий?

- Основная часть футболистов была в Уфе, у нас такая же погода, мороз, были снегопады. Были кое-какие проблемы по погоде, но мы готовились в штатном режиме, - сказал Кириченко в эфире канала "Матч Премьер".

- Ждать ли нам сегодня много голов?

- Сложно сказать, игра может по-разному сложиться.

- На что вы рассчитываете?

- Мы в любом случае рассчитываем на победу, понимаем, что "Оренбург" - очень организованная команда, выстроена. Будет непросто, но мы хотим победить.

- Около месяца назад вы проводили товарищеский матч с "Оренбургом". Вы брали ту игру на вооружение во время подготовки?

- Сложно сказать, потому что товарищеский матч он и есть товарищеский. Понятно, что их футболисты действуют более раскрепощенно. Официальный матч накладывает долю ответственности и давления. Поэтому больше нужно опираться именно на официальные игры.

Оренбург - Уфа

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