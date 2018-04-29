Дмитрий Кириченко: "Один раз не пожал руку Слуцкому после замены. Было стыдно"

Бывший форвард сборной России Дмитрий Кириченко заявил, что один раз за время игровой карьеры у него была перепалка с главным тренером. Речь идет о периоде выступления в ФК "Москва", когда главным тренером был Леонид Слуцкий. Кириченко добавил, что был неправ, поэтому извинился перед наставником.

– Это было один раз в моей жизни – в "Москве". Тренером был Леонид Викторович Слуцкий, – цитируют "Известия" Кириченко. – Помню этот случай: я ушел в раздевалку на эмоциях, потом остыл, переоделся, вернулся и извинился. Было действительно стыдно.



– Вернулись во время матча?

– Да, матч еще продолжался. Я остыл, мне было неприятно – я действительно чувствовал, что был неправ. Эмоции могут выйти из-под контроля, но лучше уйти в раздевалку, чем не пожать протянутую тренером руку.



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