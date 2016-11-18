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Дмитрий Кириченко: "Никакой суматохи в отеле не было, "Ростов" спокойно готовился к игре"

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Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко после ничьей с "Рубином" (0:0) в матче 14-го тура чемпионата России признался, что погодные условия повлияли на игру команд. Он добавил, что никакой суматохи в отеле, где проживали игроки "Ростова", не было.

 
Сегодня. Казань. "Рубин" - "Ростов" - 0:0. Кристиана ЖОНАТАСА (№22) пытаются остановить Александр ГАЦКАН (№74) и Кристиан НОБОА.Казань придумала, как нейтрализовать Азмуна

– Удовлетворены выездной ничьей?

– Есть некая неудовлетворенность. Мы имели несколько опасных моментов для взятия ворот, – приводит "БИЗНЕС Online" слова Кириченко. – К сожалению, не получилось. К тому же погодные условия сыграли определенную роль. В такой мороз достаточно сложно играть. У футболистов было затруднено дыхание. Это тоже внесло свои коррективы на ход матча.

– Сегодня днем "Ростову" мешали в отеле? Была ли какая-то суматоха?

– Никакой суматохи. Мы спокойно готовились к игре.

– Азмун провел свой не самый лучший матч. Атмосфера перед игрой и то, как его встретили сыграло свою роль в действиях футболиста?

– Сложно сказать. Возможно, это и повлияло. Он мог забить, но не использовал свой момент. Здесь сложно говорить. Может в какой-то мере эта ситуация его завела.

Дополнительная информация

http://sport.business-gazeta.ru/news/177478/

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Материалы REN-TV

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