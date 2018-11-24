18:46 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Кириченко: "Не могу предъявлять претензии судьям - надо смотреть"

Обсудить
0

Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы"  Дмитрий Кириченко после матча 15-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:1) заявил, что не хочет предъявлять претензии судьям. Оренбуржцы остались в меньшинстве на 59-й минуте встречи.

- Тяжелая игра, - сказал Кириченко в эфире канала "Матч Премьер". - Погодные условия не самые подходящие. Поздравляю "Оренбург" с победой, они забили красивый гол. Удаление? Не могу выражать претензии судьям. Ситуация неприятная. Но претензии предъявлять не могу - надо смотреть. Доволен тем, как мы играли вдесятером. 

Оренбург - Уфа

Все о чемпионате России - здесь

 

Опрос

Кто главный претендент на золото в чемпионате России?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 15-й тур. Дебют Кононова в "Спартаке", "Зенит" - "Ростов" и другие игры
Материалы других СМИ
Загрузка...