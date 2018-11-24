Дмитрий Кириченко: "Не могу предъявлять претензии судьям - надо смотреть"

Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко после матча 15-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:1) заявил, что не хочет предъявлять претензии судьям. Оренбуржцы остались в меньшинстве на 59-й минуте встречи.

- Тяжелая игра, - сказал Кириченко в эфире канала "Матч Премьер". - Погодные условия не самые подходящие. Поздравляю "Оренбург" с победой, они забили красивый гол. Удаление? Не могу выражать претензии судьям. Ситуация неприятная. Но претензии предъявлять не могу - надо смотреть. Доволен тем, как мы играли вдесятером.

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