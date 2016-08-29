09:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Кириченко: "Матч с "Аяксом" повлиял на результат игры "Терек" - "Ростов"

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И.о. главного тренера "Ростова" Дмитрий Кириченко после игры 5-го тура чемпионата России против "Терека" (1:2) заявил, что команда оставила все силы в ответной встрече 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Аякса" (4:1). Специалист подчеркнул, что ростовчане совершили роковые ошибки в игре с "Тереком".

– Мы хорошо начали матч. У нас были голевые моменты, забили гол. К сожалению, после этого появилась некоторая расслабленность, которая и привела к тому, что мы проиграли эту игру, – цитирует клубная пресс-служба Кириченко. – "Терек" задавил нас своей активностью и стандартами. Мы же допустили роковые ошибки, которые повлияли на итоговый результат. Да, пытались отыграться, но в меньшинстве это сделать трудно

– Согласны с удалением Гацкана?

– Я не видел этот эпизод, но мне сказали, что был пенальти в ворота "Терека", а не симуляция. В любом случае – это право судьи. Надо смотреть повтор.

– Матч с "Аяксом" повлиял на итог?

– Да. Мы выплеснули много эмоций, отдали все силы. К тому же сегодня по объективным причинам не сыграли наши лучшие футболисты. Не было Наваса и Нобоа. У Сесара проблемы с коленом, у Кристиана тоже некоторые проблемы, плюс вызов в сборную. Надо было поберечь футболистов. На результате сказались и изменения в обороне.

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/10416

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

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