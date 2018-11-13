Дмитрий Кириченко: "Долго не размышлял над предложением возглавить "Уфу"

И.о. главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко сказал, что он быстро ответил согласием на предложение занять этот пост. Ранее должность главного тренера занимал Сергей Томаров.

- Мне позвонил Шамиль Камилович (Газизов, генеральный директор клуба - прим. "СЭ"), попросил, чтобы мы встретились и обговорили некоторые моменты. Сказал, что Сергей Александрович Томаров по многим причинам просит освободить его, в том числе по причине отсутствия результата, и команду буду возглавлять я. Он спросил, как я к этому отношусь. Я понимал, что будет непросто, что мы находимся в непростой ситуации, но я все-таки достаточно хорошо знаю футболистов. Наверное, это плюс.

- Долго размышляли? Или сразу решили дать согласие?

- Долго не размышлял, потому что, на мой взгляд, в твоей жизни тебе выпадают шансы. Надеюсь, у меня получится. Я не в первый раз в такой ситуации. В "Ростове" у меня была такая ситуация, - сказал Кириченко в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24".

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