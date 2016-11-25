Дмитрий Кириченко: "Азмуну рано переходить в большой клуб"

Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко выразил мнение, что форварду клуба Сердару Азмуну не стоит торопиться с переходом в команду топ-уровня. Этим летом сообщалось об интересе к иранцу со стороны "Ливерпуля", "Шальке" и "Байера". В текущем сезоне на счету иранца 1 гол в 12 матчах чемпионата России и 4 мяча в 9 играх Лиги чемпионов, включая гол в ворота "Баварии" (3:2).

- Радует Азмун, он является форвардом хорошего класса, - цитирует sportfm.ru Кириченко. - Ему надо некоторое время еще провести в нашей команде. Сердар пока нестабилен. Но пока рано переходить в большой клуб, там нужна стабильность.

Он потихоньку прибавляет. У него отличный выбор позиции. Наверное, это гены, его родители занимались серьезно волейболом. Сердар достаточно быстр, неплохо управляется мячом. Но пока нестабилен. Если будет играть стабильно, то станет высококлассным форвардом. Ему нужна жесткая рука тренера.