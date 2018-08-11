Дмитрий Карсаков: “Судья ошибся, отменил гол "Енисея" в ворота ЦСКА"

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Карсаков прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ "Енисей" – ЦСКА (1:1).

- Считаю, что пока идет становление команд, - сказал Карсаков. - Рисунок игры не просматривается.

- Абеля рнандеса не было в старте. Такое решение не удивило?

- Нет, во-первых, матч прошел на искусственном поле, а во-вторых, мне кажется Гончаренко рассчитывал усилить игру во втором тайме, что он и сделал.

- Судья принял два решения, которые сильно повлияли на игру: удаление и пенальти. Со всем согласны?

- Оба момента считаю достаточно спорными.

- Ничья – закономерный результат?

- Думаю да, "Енисей" забил хороший гол, но судья ошибся и не засчитал, думаю, что в первом тайме у "Енисея" были моменты поострее, они могли выиграть. Но все же играли две команды, которые еще ищут свою игру, поэтому по игре ничейный счет закономерен. (Никита АРМАНД)

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