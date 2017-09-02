Дмитрий Иванов: " Кокорин не попадет даже в сотню "залетных" спортсменов"

Бывший генеральный директор "Динамо" Дмитрий Иванов считает, что экс-нападающий бело-голубых Александр Кокорин мог добиться большего, если бы несколько лет назад уехал в один из европейских клубов. Он отметил, что клуб не получал внятных предложений от серьезных команд.

- Главным в тех изменениях, которые с ним произошли, считаю, были не из-за денег, а из-за того, что он не уехал за границу. Состоятельность ведущих российских клубов не позволила ему подумать об этом. Общаюсь с футболистами и знаю, что в вопросе, уезжать или оставаться, для них самое важное – страх перед выходом из зоны комфорта. Здесь родной язык, родители, квартира, машина, проверенные рестораны. Далеко не везде за границей будет так же интересно.

Вот вы были в Дортмунде? Западный город, а интересно ли там 25-летнему человеку? Жить – нет, играть – да. И уехать потом за 105 миллионов. Сейчас Федя Смолов повзрослел и хочет играть в Европе, потому что 27 – не 20. В 27 ты понимаешь, что нужны новые вызовы, новое признание. А спросите, как он чувствовал себя в Голландии. Каждый день думал, как вернуться в Москву. Потому что было скучно, а футбол еще не был на первом плане.

Предполагаю, что, если бы Кокорин уехал, то на сегодня мог бы добиться большего. Хотя внятного предложения от серьезного европейского клуба он не получал. Несколько агентов и функционеров приезжали на него посмотреть – но не более того. Возможно, потому, что его международные матчи – как за сборную, так и за "Динамо" – не стали откровением. Но сложное время он пережил – и сейчас оправдывает ожидания.

– Вы предостерегали его – не демонстрируй свою гламурную жизнь напоказ?

– Конечно. Вели долгие беседы и с ним, и со Смоловым. Когда оба совсем юными начинали в "Динамо", было много разных историй. Мы о них знали и вели "терапевтические" беседы с разной степенью жесткости.

Знаю не одно поколение футболистов – так тот же Кокорин не попадет даже в сотню "залетных" спортсменов, с которыми я лично знаком. Ни по каким критериям. Тем не менее, он умудряется найти себе приключения из-за фотографий и видео в соцсетях. Технологии XXI века его не раз подводили. На самом-то деле Саша – не скандальный человек. Не женится и не разводится с топ-моделями, ни с кем не судится, ничем не злоупотребляет. У него нет в футбольном мире открытых недоброжелателей. (Игорь РАБИНЕР)

Полная версия интервью Андрея Кобелева и Дмитрия Иванова