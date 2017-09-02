Дмитрий Иванов: "59 свободных агентов – показатель низкого качества работы менеджмента "Динамо"

Бывший генеральный директор "Динамо" Дмитрий Иванов связал неудачные результаты команды в последние годы с частой сменой руководителей. По его мнению, работу менеджемента бело-голубых можно назвать низкокачественной.

- Видел поразительные цифры. Общее сальдо трансферов "Динамо" за 10 лет перед вылетом – минус 129 миллионов евро. За эту же декаду приобретено 87 игроков на общую сумму 251 миллион. И 59 футболистов ушли из команды свободными агентами. Книгу "Как убивали "Динамо" я писать не планирую, но спрашиваю вас: как убивали "Динамо"? И кто?

– Цифры, конечно, кошмарные. 59 свободных агентов – это явный показатель очень низкого качества работы менеджмента. Но дело в том, что клубом, тем более – "Динамо", не управляет один человек. На мой взгляд, сложности клуба были связаны с тем, в течение многих лет там не было последовательной политики.

Менялись акционеры, люди, принимавшие стратегические решения, – и на каждом изломе в корне менялась концепция управления командой и ее развитием. 4-5 смен направлений за десять лет как раз и привели к тому, что команда растеряла всех своих лучших воспитанников и других сильных игроков. "Динамо" бросало от безденежья к излишкам и обратно, и это повторялось не раз. И это серьезно вымотало клуб.

- Интересно, что при таких цифрах при вас в период с 2007 по середину 2010 года сальдо по трансферам было – плюс 21 миллион. И была бронза.

- Мы были вынуждены зарабатывать на трансферах. Клуб должен "питаться" от внешних источников – телевидения, рекламы, мерчандайзинга, продажи билетов и абонементов. Мы же жили на те деньги, на которые продавали футболистов.

Невозможно было не продать в "Зенит" Данни. Когда мы пришли в команду, Данни несколько раз повышали контракт, а со сменой зарплаты меняли и выкупную стоимость. Она всегда была фиксированной – начиналась с 8 миллионов евро и закончилась теми 30, за которые его и приобрел "Зенит". С какого-то момента Данни не хотел играть в "Динамо", и даже попытки поднять ему зарплату уже ни к чему не приводили.

Предложение "Зенита" по зарплате было несоизмеримо с нашим, хотя у нас он был самым дорогим футболистом. Все, что нам оставалось, – сформулировать условия перехода так, чтобы деньги "Зенит" перевел единовременно. Это и было сделано, после чего мы на эти 30 миллионов жили весь следующий год. Та же история – только с 6 миллионами – произошла и с Семшовым через полгода. Потратить эти 36 миллионов на доукомплектование перед Лигой чемпионов мы не могли, поскольку на эти деньги клубу нужно было жить. Только ими он и мог оперировать. (Игорь РАБИНЕР)

Полная версия интервью Андрея Кобелева и Дмитрия Иванова