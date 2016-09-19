Дмитрий Хомуха: "Звездняк Головину не грозит"

Бывший главный тренер юношеских и молодежной сборной России Дмитрий Хомуха отметил высокий потенциал полузащитника армейцев Александра Головина. По его мнению, футболист сможет избежать звездной болезни.

– Головин выступал у вас в юношеской сборной. Главная черта его характера?

– Скромность и трудолюбие. Мне кажется, звездняк Саше не грозит. Во-первых, парень не глупый, адекватный, с мотивацией порядок. Во-вторых, ЦСКА – один из тех клубов, где руководство такие моменты четко отслеживает, не позволяет молодым витать в облаках. В армейской полузащите серьезная конкуренция, но Головин играет стабильно, прогрессирует. Я за него очень рад. Как и за Игоря Безденежных, который в этом сезоне закрепился в основе "Уфы". Остальные ребята, которые с юношеской сборной взяли серебряные медали чемпионата Европы U-19, пока чаще на скамейке сидят. (Александр КРУЖКОВ)

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