Дмитрий Хомуха: "Замечание Президента по поводу легионеров в "Зените" абсолютно уместное и оправданное"

Старший тренер сборной России до 17 лет Дмитрий Хомуха, ранее выступавший в составе "Зенита", в интервью "Спорт уик-энду" выразил мнение, что наличие в составе сине-бело-голубых пятерых аргентинских игроков – явный перебор. Специалист хотел бы видеть команды больше футболистов из Санкт-Петербурга.

– Пять аргентинцев – это не перебор? – вопрос Хомухе.

– Это клубный вектор развития. Но, на мой взгляд, явный перебор. Хотелось бы видеть в "Зените" больше питерских, а их – ограниченное количество. Да, Кузяев прошел систему "Зенита", но его одного явно недостаточно. Даже с точки зрения посещения матчей болельщиками.

Лучше смотреть на тех игроков, которых вырастил сам клуб, чем на большое количество легионеров. Учитывая, какая сейчас инфраструктура у академии и какие возможности есть у "Зенита", удивляет отсутствие местных воспитанников. "Зениту", в отличие от ЦСКА, в этом плане нечем похвастаться.

– Президент России даже обратил внимание на большое количество легионеров в составе "Зенита", которое было в матче с "Реал Сосьедад"…

– Да, это было абсолютно уместное и оправданное замечание. Тем не менее, в Лиге Европы лимита нет на легионеров…

Напомним, что на заседании совета по развитию физической культуры и спорта при Президенте РФ, на котором обсудили вопросы подготовки к чемпионату мира-2018, Путин заметил, что в "Зените" в одном из матчей Лиги Европы играло "восемь человек иностранцев, два гражданина России и один вратарь", вот и "истинно русская игра".

Роберто Манчини: "Слова Путина? Не могу не согласиться с нашим Президентом"//

Невио Скала: "Путин прав в вопросе лимита на легионеров в чемпионате России"//

Виталий Мутко: "Путин поддавливает с лимитом. Пытаюсь объяснить, что есть еврокубки"