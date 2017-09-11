Дмитрий Хомуха: "В "Зените" весь первый круг будет идти притирка между игроками"

Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха отметил, что "Зенит" не сумел должным образом подготовиться к возобновившемуся после паузы на игры сборных чемпионату России. В матче 9-го тура премьер-лиги питерцы сыграли с "Динамо" вничью – 0:0.

– Я связываю это (нули на табло) с тем, что большая группа игроков была задействована в сборных, поэтому "Зениту" во время этой паузы (на матчи сборных) не удалось подготовиться как следует, – цитирует "Р-Спорт" Хомуху. – Команда только сформировалась по сути, и весь первый круг будет идти притирка между игроками, звеньями. В общем, ситуация стандартная и, как мы можем видеть по турнирной таблице, "Зенит" с ней справляется.