Дмитрий Хомуха: "У ЦСКА будут сложности в матче с "Амкаром"

Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха уверен, что армейцы испытают сложности в матче 13-го тура чемпионата России с "Амкаром", но одержат победу. По его словам, на данный момент красно-синие находятся в тяжелом психологическом состоянии.

- Матч с "Амкаром" будет сложным для ЦСКА, - начал Хомуха. - Психологическое состояние команды весьма тяжелое. Сегодня они находятся не на самом высоком уровне. Возможно, сегодня переломить ситуацию им поможет поддержка болельщиков. Тем более, "Амкар" - сильный соперник, хорошо организованный. У армейцев будут серьезные проблемы в этом матче.

Сложность ситуации в том, что не хватает атакующих ресурсов. Дзагоев вновь не сможет выйти на поле. К сожалению, круг претендентов на эту позицию органичен. Если в клубе были бы такие игроки, которые могли бы усилить игру, то это давно было бы сделано. До зимней паузы ЦСКА придется обходиться внутренними резервами для того, чтобы удержаться в тройке лидеров. Будет непросто, но, думаю, ЦСКА победит со счетом 1:0. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция мачта ЦСКА - "Амкар"