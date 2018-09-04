Дмитрий Хомуха: "То, что Ханни публично заговорил о своем месте в составе, очень плохо"

Тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха считает, что вопрос о включении полузащитника "Спартака" Софьяна Ханни в стартовый состав команды - не повод для публичной дискуссии. После матча 6-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:0) хавбек написал в своем Твиттере: "Я никогда не говорил, что не был согласен с позицией на поле. Я - профессионал. Я говорил тренеру, что готов играть там, где он хочет меня использовать. Единственное, что я прошу - игровое время".

- То, что это вопрос обсуждается публично, - уже очень плохо. Такие вещи следует решать исключительно внутри коллектива, это должны между собой обсуждать игрок и тренер, - говорит Хомуха. - Получается, клуб не сумел предвидеть эту ситуацию, так как изначально отдал за этого футболиста приличные деньги - значит, в "Спартаке" на него рассчитывали.



- Следует ли руководству красно-белых наложить на Ханни штраф за подобные высказывания?



- Это зависит от внутренней политики. Если в контракте Софьяна есть пункт о том, что он не может публично критиковать клуб, то да. (Наталия СОЛОМАТИНА)

В сезоне-2018/19 алжирец провел за красно-белых только один матч.

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