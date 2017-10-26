Дмитрий Хомуха: "Спартак" присоединится к чемпионской гонке, если усилится зимой"

Старший тренер сборной России до 17 лет Дмитрий Хомуха в интервью "Спорт уик-энду" выразил уверенность в том, что "Зенит" – единственный фаворит в гонке за чемпионство. При этом специалист считает, что матч 15-го тура премьер-лиги между сине-бело-голубыми и "Локомотивом" не станет определяющим.

Напомним, что данная встреча состоится в Санкт-Петербурге 29 октября, начало игры – в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.

– Можно ли называть "Локомотив" главным конкурентом "Зенита" в чемпионской гонке? – вопрос Хомухе.

– В долгосрочной перспективе в чемпионской гонке фаворит один – это "Зенит". Однако к нему все ближе и ближе подтягиваются команды, которые во второй части чемпионата навяжут высокий уровень борьбы. Думаю, "Спартак" тоже к ней присоединится, если усилится в зимний перерыв.

Качество игры красно-белых в последних матчах показывает, что кризис остался позади, выбрана правильная реакция на то, что происходило. Не было никаких шараханий. Руководством клуба оказано доверие тренерскому штабу, все это выправило ситуацию.

– Насколько предстоящий поединок "Зенита" с "Локомотивом" может стать определяющим?

– В чемпионате только экватор. Определяющим, конечно, он не станет, но будет хорошим заделом для того, чтобы приобрести дополнительную уверенность. Победа в этом матче даст дополнительных козырей любому, кто ее одержит.