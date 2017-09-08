Дмитрий Хомуха: "Результат матча ЦСКА - "Амкар считаю закономерным"

Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха в интервью "СЭ" отметил важность победы армейцев в матче 9-го тура чемпионата России против "Амкара" (1:0). Он также подчеркнул, что москвичи не экономили силы перед встречей 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики".

– Вряд ли получили удовольствие от увиденного?

– И "Амкар", и ЦСКА играли очень сдержанно – цена ошибки велика. И тем, и другим нужна была победа. Обе команды сделали акцент на оборону. Армейцы реализовали свой шанс, пермяки – нет. Так что, пожалуй, результат закономерен.

– Нельзя сказать, что гости экономили силы перед вторничной встречей с "Бенфикой"?

– Нет, конечно. Отрыв от "Зенита" довольно существенный. А перед ЦСКА стоит задача попасть в тройку, чтобы выступать в Лиге чемпионов и в следующем сезоне. Так что москвичам кровь из носа требовалось взять три очка на Урале.

– Почему у красно-синих возникли серьезные проблемы с позиционными атаками?

– Здесь стоит сказать о тактике "Амкара": пермяки обороняются большими силами, действуют в пять защитников. Любому клубу – не только ЦСКА, но, например, и "Зениту" – придется тяжело во встрече с этой командой.