Дмитрий Хомуха: "Ничья с ЦСКА – не худший результат для "Зенита"

Старший тренер сборной России до 17 лет Дмитрий Хомуха, ранее выступавший в составе ЦСКА и "Зенита", в интервью "Спорт уик-энду" выразил мнение, что результат матча 14-го тура премьер-лиги между красно-синими и сине-бело-голубыми (0:0) является справедливым. При этом специалист уверен, что "зенитовцы" могли победить, если бы реализовали голевые моменты.

– Насколько справедлив результат? – вопрос Хомухе

– Думаю, заслуженный. Голевых моментов было немного. Но если бы Кокорин забил во втором тайме, то результата был бы предрешен, но он не забил, и матч закончился вничью.

– "Зенит" должен быть доволен таким результатом?

– Надо у самого "Зенита" спрашивать. Так или иначе, команда по набранным очкам вместе с "Локомотивом" возглавляет таблицу. Так что думаю, ничья с ЦСКА – это не худший результат для питерцев.

– Не было ощущений, что гости, отдав инициативу с первых минут сопернику, играли на ничью?

– Я думаю, что "Зенит" не был готов к такому началу матча и ничего не мог противопоставить самоотдаче армейцев. Именно за счет нее и интенсивности ЦСКА выглядел предпочтительней в первом тайме. К тому же накануне армейцы неудачно сыграли с "Базелем" в Лиге чемпионов. Все понимали, что есть хороший шанс реабилитировать в игре с лидером чемпионата.

– Обошлось без удалений…

– Вот это и стало удивительным. Судья должен был на корню все пресекать. Две красные карточки, по одной на команду, наверное, охладили бы пыл...