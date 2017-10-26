Дмитрий Хомуха: "Ничья с ЦСКА – не худший результат для "Зенита"

Старший тренер сборной России до 17 лет Дмитрий Хомуха, ранее выступавший в составе ЦСКА и "Зенита", в интервью "Спорт уик-энду" выразил мнение, что результат матча 14-го тура премьер-лиги между красно-синими и сине-бело-голубыми (0:0) является справедливым. При этом специалист уверен, что "зенитовцы" могли победить, если бы реализовали голевые моменты.
– Насколько справедлив результат? – вопрос Хомухе
– Думаю, заслуженный. Голевых моментов было немного. Но если бы Кокорин забил во втором тайме, то результата был бы предрешен, но он не забил, и матч закончился вничью.
– "Зенит" должен быть доволен таким результатом?
– Надо у самого "Зенита" спрашивать. Так или иначе, команда по набранным очкам вместе с "Локомотивом" возглавляет таблицу. Так что думаю, ничья с ЦСКА – это не худший результат для питерцев.
– Не было ощущений, что гости, отдав инициативу с первых минут сопернику, играли на ничью?
– Я думаю, что "Зенит" не был готов к такому началу матча и ничего не мог противопоставить самоотдаче армейцев. Именно за счет нее и интенсивности ЦСКА выглядел предпочтительней в первом тайме. К тому же накануне армейцы неудачно сыграли с "Базелем" в Лиге чемпионов. Все понимали, что есть хороший шанс реабилитировать в игре с лидером чемпионата.
– Обошлось без удалений…
– Вот это и стало удивительным. Судья должен был на корню все пресекать. Две красные карточки, по одной на команду, наверное, охладили бы пыл...
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