Дмитрий Хомуха: "Неудачи Акинфеева никак не связаны с чемпионатом России"

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха высказал мнение, что армейцы сыграют вничью с "Локомотивом" в матче 11-го тура чемпионата России. Встреча состоится сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени.

– Предстоящая встреча окажется сложной для обеих команд, так как одни ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов, а другие оказались в непосредственной близости от зоны вылета, – сказал Хомуха. – И "Локомотив", и ЦСКА будут решать свои задачи, сражаться за победу.

Все неудачи Акинфеева, о которых сейчас много говорят, никак не связаны с чемпионатом России. Он опытный вратарь и может абстрагироваться от этого давления. В составе ЦСКА отсутствуют Дзагоев и Еременко, но внутрикомандные ресурсы позволяют их заменить, и матчи Лиги чемпионов это показали. Однако оба игрока все равно стали серьезной потерей, так как они занимали лидирующие позиции.

У "Локомотива" подобран очень хороший состав. Думаю, они будут выглядеть уверенно, тем более играют на домашнем стадионе, при своих болельщиках. Уверен, железнодорожники приложат максимум усилий, чтобы одержать победу в этом матче. Тем не менее считаю, что итогом встречи станет ничья – 1:1. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча "Локомотив" – ЦСКА