Дмитрий Хомуха: "Не думаю, что смена тренера повлияет на ЦСКА так же, как это случилось в "Спартаке"

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха высказал мнение, что приход в армейскую команду Виктора Гончаренко на пост главного тренера не станет большой мотивацией для футболистов. Сегодня армейский клуб объявил об уходе наставника клуба Леонида Слуцкого.

– Пока сложно говорить, как отразится на команде смена тренера, – сказал Хомуха. – ЦСКА – это суперклуб, там совершенно другой уровень работы. Мы все видели эмоции "Спартака", когда в команду пришел Каррера. Говорят, что клуб возглавит Гончаренко, но, думаю, что у армейцев не будет такого же яркого всплеска, так как наставник "Уфы" уже входил в тренерский штаб ЦСКА.

Армейцы всегда боролись и продолжат бороться за первое место. Если зимой пройдет качественное усиление, то все получится. ЦСКА остро нуждается в новых сильных нападающих. (Любовь КОНЯЕВА)

Слуцкий уходит из ЦСКА. Live!